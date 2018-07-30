Вода в Теплостанском пруду соответствует санитарным нормам

На прошедшей неделе в зоне отдыха «Тропарево» возле пруда стояли заградительные щиты с надписями «Купаться строго запрещается». А уже в пятницу, 27 июля, запрет на купание был снят Московским управлением Роспотребнадзора

Теперь жителям Теплого Стана есть, где искупаться — официально в Теплостанском пруду разрешено купаться с 27 июля. А до этого спасатели в жаркие дни только и делали, что уговаривали горожан не заходить в воду, которая не соответствует санитарным нормам. И вот, наконец-то, Роспотребнадзор получил удовлетворительные результаты исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме.

В выходные на пруду было немало отдыхающих, в основном, это жители Теплого Стана и близлежащих районов Вода в пруду чистая и прохладная, пляж песочный. В зоне отдыха «Тропарево» также работает лодочная станция, где можно арендовать весельную лодку и катамаран. А еще здесь можно поиграть в пляжный волейбол на специально оборудованной площадке, покататься на пони, пострелять в тире и, конечно, поесть мороженого.