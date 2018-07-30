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В Финляндии стало меньше безработных
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В Финляндии стало меньше безработных 

Prian.ru 2 часа назад
Число работающих в Финляндии людей выросло на 100 000 — до 2,7 млн Между тем, и работать финны стали больше: во втором квартале текущего года число зафиксированных трудочасов выросло на 4,3%, если сравнивать с тем же периодом годом ранее, сообщает Фонтанка.ру.
Такая тенденция не удивляет: работы в стране достаточно, даже для иностранцев хватает. Физический труд среди местных жителей не популярен, а учитывая старение населения и переезд здешних специалистов в более благополучные страны, в Финляндии постоянно требуются люди с высокой квалификацией. Так что есть все шансы переехать, главное — знать, как найти работу в стране и на какие условия можно рассчитывать.
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