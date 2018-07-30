Двум кандидатам в депутаты Горсовета Челнов отказали в регистрации

Двум кандидатам в депутаты Городского Совета Набережных Челнов Новикову Григорию и Давлетшину Эдуарду отказали в регистрации, сообщает пресс-служба мэрии автограда. В Челнах прошло заседание территориальной избирательной комиссии (ТИК), на котором вручили удостоверения зарегистрированным кандидатам в депутаты Городского Совета третьего созыва. Среди них — самовыдвиженцы Юрий Голубев , Эдуард Панфилов и Николай Тятюшкин, выдвинутый партией КПРФ

Самовыдвиженцам Новикову Григорию и Давлетшину Эдуарду отказали в регистрации, так как они не собрали достаточного количества достоверных подписей избирателей.