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QR-коты в роли официантов: необычное кафе в Китае
Sputnik Грузия
2 часа назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Кото-кафе, где кошки щеголяют в футболках с QR-кодами, открылось в китайском
городе Ханчжоу
. Сканируя код, посетители могут оплатить счет или узнать информацию о кошке, а также купить для нее корм в специальном приложении
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