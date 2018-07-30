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QR-коты в роли официантов: необычное кафе в Китае
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QR-коты в роли официантов: необычное кафе в Китае 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Кото-кафе, где кошки щеголяют в футболках с QR-кодами, открылось в китайском городе Ханчжоу. Сканируя код, посетители могут оплатить счет или узнать информацию о кошке, а также купить для нее корм в специальном приложении
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