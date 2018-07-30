Участники «iВолги» с размахом отметили Сабантуй 

Перетягивание каната, преодоление дистанции с ведром наперевес, бег в мешках. Без веселых испытаний не проходит ни один Сабантуй. Свою силу и ловкость продемонстрировали участники «iВолги-2018». Народный татаро-башкирский праздник окончания полевых работ отметили всей фестивальной поляной. В программе — дефиле в народных костюмах, мастер-классы по изготовлению традиционных головных уборов, дегустация национальных блюд. Татарские угощения и забавы пришлись по душе не только молодежи со всего ПФО, но и представителям китайской делегации. В эти дни на площадке «iВолги» проходит еще один форум — российско-китайский «Волга-Янцзы». Он собрал более 300 участников — это студенты из Приволжского федерального округа и Поднебесной, которые отличись в учебе, творчестве, общественной деятельности. Из года в год «iВолга» доказывает: для нее нет границ. Молодежный форум проводится уже в шестой раз по поручению главы государства и под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. В этом году «iВолга» собрала рекордное количество заявок — более 12 тысяч.
Фото: Мария Акимова