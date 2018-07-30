«По коням!» Танцы лошади на площади Махачкалы (видео)

A post shared by Дагестан | Махачкала (@mkala_) on Jul 28, 2018 at 7:00pm PDT Кавказ издревле славился джигитовкой, всадниками, лихо гарцевавшими и исполнявшими замысловатые пируэты. Казалось бы, все это осталось в далеком прошлом, но нет.

Трое всадников приехали на площадь Махачкалы и устроили показательную джигитовку. Исполнив грациозный танец, наездники удалились. У некоторых джигитов лица были скрыты повязками. Очевидцы сняли увиденное на видео и опубликовали в социальных сетях.

Жители города бурно отреагировали на данный ролик, многие возмущены поступком.

— Теперь новая мода пошла, скоро все будут так скакать, бороду все пустили, теперь сядут на лошадей с айфонами в руках, как настоящие горцы, и ещё бурку наденут.

— Скоро будут овец пасти в парках, чтоб «корни» не утратить.

— На лошадях в центре города, на площади, зачем? Для чего?

— Беспредел.

Но нашлись те, кому увиденное пришлось по душе.

— Красавцы! Обожаю лошадей!

— А, что? Очень красиво и воздух будет чище! А в черкесках и бурках наши мужчины такие красивые! И одежда обязывает. Тут дух горца! Намус!

— Утро прошло прекрасно! Проснулся, оказался в Тбилиси

Амина Магомаева