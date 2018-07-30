«По коням!» Танцы лошади на площади Махачкалы (видео) 

Площадь г. Махачкала, а как прошло ваше утро?)
A post shared by Дагестан | Махачкала (@mkala_) on Jul 28, 2018 at 7:00pm PDT Кавказ издревле славился джигитовкой, всадниками, лихо гарцевавшими и исполнявшими замысловатые пируэты. Казалось бы, все это осталось в далеком прошлом, но нет.
Трое всадников приехали на площадь Махачкалы и устроили показательную джигитовку. Исполнив грациозный танец, наездники удалились. У некоторых джигитов лица были скрыты повязками. Очевидцы сняли увиденное на видео и опубликовали в социальных сетях.
Жители города бурно отреагировали на данный ролик, многие возмущены поступком.
— Теперь новая мода пошла, скоро все будут так скакать, бороду все пустили, теперь сядут на лошадей с айфонами в руках, как настоящие горцы, и ещё бурку наденут.
— Скоро будут овец пасти в парках, чтоб «корни» не утратить.
— На лошадях в центре города, на площади, зачем? Для чего?
— Беспредел.
Но нашлись те, кому увиденное пришлось по душе.
— Красавцы! Обожаю лошадей!
— А, что? Очень красиво и воздух будет чище! А в черкесках и бурках наши мужчины такие красивые! И одежда обязывает. Тут дух горца! Намус!
— Утро прошло прекрасно! Проснулся, оказался в Тбилиси.
Амина Магомаева