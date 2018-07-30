В Рубцовске меняют пострадавшие от неправильной эксплуатации коммуникации

Сибирская генерирующая компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей Рубцовска . Основная часть работ по перекладке трубопроводов отопления и горячего водоснабжения проходит в северной части города. Там коммуникации находятся в худшем, в сравнении с южной частью, состоянии из-за нарушения правил эксплуатации в предыдущие годы.

На шести участках, расположенных на севере Рубцовска — в районе домов по улицам Комсомольская, 189, Алтайская, 76, Северная, 15 и Громова,25 — Сибирская генерирующая компания суммарно заменит более двух километров теплосетей. Из них 15, километра — это трубопровод отопления, еще 620 метров — горячего водоснабжения.