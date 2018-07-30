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В Рубцовске меняют пострадавшие от неправильной эксплуатации коммуникации
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В Рубцовске меняют пострадавшие от неправильной эксплуатации коммуникации 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Сибирская генерирующая компания приступила к капитальному ремонту тепловых сетей Рубцовска. Основная часть работ по перекладке трубопроводов отопления и горячего водоснабжения проходит в северной части города. Там коммуникации находятся в худшем, в сравнении с южной частью, состоянии из-за нарушения правил эксплуатации в предыдущие годы.
На шести участках, расположенных на севере Рубцовска — в районе домов по улицам Комсомольская, 189, Алтайская, 76, Северная, 15 и Громова,25 — Сибирская генерирующая компания суммарно заменит более двух километров теплосетей. Из них 15, километра — это трубопровод отопления, еще 620 метров — горячего водоснабжения.
— В этом году мы бросили все силы на перекладку коммуникаций на севере Рубцовска, потому что на протяжении многих лет, когда теплоснабжением этого контура занималась Рубцовская ТЭЦ, должным образом не велась химическая подготовка воды для системы отопления и горячего водоснабжения. Неисправное оборудование на станции провоцировало насыщение горячей воды кислородом, который губителен для трубопроводов вызывая коррозию металла. Из-за этого мы столкнулись с большим количеством повреждений. — отметил Олег Семенков, заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК  Помимо участков, которые вошли в программу капитального ремонта на 2018 год, энергетики проведут ремонт еще более трех километров аварийных труб собственными силами на тех участках, повреждения на которых были обнаружены в результате проведения испытаний тепловых сетей и в процессе эксплуатации. К примеру, по улице Федоренко, 7 смонтируют более 150 метров трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм, в период останова Южной тепловой станции с 6 по 19 августа. Также будет заменено более 200 метров труб по улицам Октябрьская, 29 и Громова, 27.
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