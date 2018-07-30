В этнокомплексе Чебоксар «Амазония» создадут центр событийного туризма

"Амазония" возводится в рамках комплекса туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», который в свою очередь является одним из ключевых проектов республики.

Как сообщил представитель компении-генподрядчика, в настоящее время более 500 кв.метров тротуаров покрыты брусчаткой, идет работа по выравниванию земельного полотна и подготовке к покрытию остальных территорий парка.

По замыслу архитекторов, основным местом отдыха жителей и горожан столицы станет центральная площадь этнокомплекса.

Эта территория будет развиваться как центр событийного туризма и массовых гуляний.

Однако, тем строительных работ оставляет желать лучшего. На сегодняшний день выполнено всего 30 процентов от запланированного объема, что вызвало критику в адрес генподрядчика, авторов проекта и заказчика.

— Мы в полной мере должны удовлетворить спрос жителей и гостей столицы на современные и качественные услуги в сфере семейного отдыха и туризма. Все необходимые ресурсы — оборудование, материалы, транспорт, рабочие бригады для этого имеются, — заявил Алексей Ладыков

По планам в начале августа рабочие приступят к возведению сетей наружного освещения.

К слову, при строительстве «Амазонии» одним из приоритетов является максимальное сохранение живописного естественного ландшафта. Осенью здесь планируется масштабная посадка кустарников.