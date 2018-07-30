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В этнокомплексе Чебоксар «Амазония» создадут центр событийного туризма
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В этнокомплексе Чебоксар «Амазония» создадут центр событийного туризма 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В осмотре стройплощадки также приняли участие замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов, глава администрации Московского района Чебоксар Андрей Петров, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор Вениамин Мамуткин и директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов.
"Амазония" возводится в рамках комплекса туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», который в свою очередь является одним из ключевых проектов республики.
Как сообщил представитель компении-генподрядчика, в настоящее время более 500 кв.метров тротуаров покрыты брусчаткой, идет работа по выравниванию земельного полотна и подготовке к покрытию остальных территорий парка.
По замыслу архитекторов, основным местом отдыха жителей и горожан столицы станет центральная площадь этнокомплекса.
Эта территория будет развиваться как центр событийного туризма и массовых гуляний.
Однако, тем строительных работ оставляет желать лучшего. На сегодняшний день выполнено всего 30 процентов от запланированного объема, что вызвало критику в адрес генподрядчика, авторов проекта и заказчика.
— Мы в полной мере должны удовлетворить спрос жителей и гостей столицы на современные и качественные услуги в сфере семейного отдыха и туризма. Все необходимые ресурсы — оборудование, материалы, транспорт, рабочие бригады для этого имеются, — заявил Алексей Ладыков.
По планам в начале августа рабочие приступят к возведению сетей наружного освещения.
К слову, при строительстве «Амазонии» одним из приоритетов является максимальное сохранение живописного естественного ландшафта. Осенью здесь планируется масштабная посадка кустарников.
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