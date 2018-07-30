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Минэкологии Подмосковья: завершено проектирование заказника «Темповский»
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Минэкологии Подмосковья: завершено проектирование заказника «Темповский» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Проектирование заказника областного значения «Темповский» в городском округе Талдом Московской области завершено, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии со ссылкой на его главу Александра Когана.
rightПо данным ведомства, особо охраняемая природная территория (ООПТ) была спроектирована более 20 лет назад, но завершить работу удалось только сейчас. Министерство отмечает, что площадь заказника, по сравнению с первоначальными планами, увеличена более чем вдвое и составит почти 3,6 тысячи гектаров.
"Природная ценность ООПТ обусловлена тем, что в ее состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц. В их числе — занесенные в Красную книгу Московской области обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь", — говорится в сообщении.
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