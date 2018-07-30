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Калашникова: КПРФ вместе с «ЕР» участвует в подавлении политических прав россиян
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Калашникова: КПРФ вместе с «ЕР» участвует в подавлении политических прав россиян 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Саратовский гражданский активист Андрей Калашников, организатор традиционных пикетов, посвященных политическим правам и свободам россиян, уличил коммунистов Госдумы в двуличности. Такое заявление он сделал в общении с корреспондентом ИА «Свободные новости».
«Граждане России должны быть очень строги и внимательны к деятельности оппозиции в Государственной думе — и КПРФ, и ЛДПР, и «Справедливой России». КПРФ, может быть, выступает за сохранение наших социально-экономических прав, но ведь есть еще социально-политические права. Мне кажется, что КПРФ вместе с «Единой Россией» активно участвует в подавлении политических прав и свобод граждан России», — сообщил оппозиционер.
Калашников напомнил, что при содействии КПРФ были внесены изменения в законодательство, вследствие которых граждан РФ могут привлекать за репосты. Наступление на Telegram тоже произошло с согласия компартии, считает Калашников.
«Последний случай — 17 июля были приняты в первом чтении два законопроекта, вносящие изменения в 54-ФЗ по порядку организации публичных мероприятий, и в Кодекс об административных правонарушений, вводящие отдельное наказание для организатора в случае «злоупотребления им правом проведения публичного мероприятия». Сейчас сложнее станет организовывать публичные мероприятия. На организатора будут возложены бОльшие обязанности», — объяснил гражданский активист.
Калашников раскритиковал позицию госдумовской фракции КПРФ, которая зачастую уклоняется от голосования по тем или иным вопросам вместо того, чтобы честно выступить «за» или «против».
Нарушение политических прав, по мнению Калашникова, рано или поздно повлечет нарушение экономических прав, такова «логика развития авторитарного режима».
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