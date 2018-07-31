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В Калининградской области возле границы с Польшей произошла очередная вспышка АЧС
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Калининградской области возле границы с Польшей произошла очередная вспышка АЧС 

Клопс.Ru 19 минут назад
В Правдинском районе обнаружили труп дикого кабана, заражённого африканской чумой свиней. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.
Останки животного нашли под посёлком Крылово, рядом с польской границей. До 30 августа там введён карантин. Заражённая территория закрыта для посторонних. Запрещены убой и перемещение всех видов домашних животных, а также вывоз мяса и сырья для заготовки кормов.
Сотрудники ветслужбы изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов. Отстрел диких зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов.
На прошлой неделе в трёх районах Калининградской области нашли трупы диких кабанов с АЧС. Вспышку вируса в регионе также зафиксировали в одном из личных подсобных хозяйств недалеко от границы с Литвой.
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