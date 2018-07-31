В Калининградской области возле границы с Польшей произошла очередная вспышка АЧС

Правдинском районе обнаружили труп дикого кабана, заражённого африканской чумой свиней. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.

Останки животного нашли под посёлком Крылово, рядом с польской границей. До 30 августа там введён карантин. Заражённая территория закрыта для посторонних. Запрещены убой и перемещение всех видов домашних животных, а также вывоз мяса и сырья для заготовки кормов.

Сотрудники ветслужбы изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов. Отстрел диких зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов.