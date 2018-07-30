Правительство Польши решило не строить на границе забор от кабанов с АЧС 

Правительство Польши отказалось от идеи строительства забора на восточной границе для защиты от кабанов, заражённых африканской чумой свиней. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Portal Spozywczy.pl.
"Мы отказываемся от строительства забора на востоке Польши, который должен был остановить миграцию кабанов и тем самым предотвратить распространение африканской чумы свиней", — заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Ардановски.
По его словам, подобное ограждение бесполезно. «У нас есть экспертиза Европейского управления по безопасности продуктов питания (EFSA), которая говорит, что такие длинные заборы — а этот был рассчитан на 1120 км — неэффективны», — пояснил министр. Он добавил, что выделенные на забор деньги будут направлены на биозащиту.
На прошлой неделе в трёх районах Калининградской области нашли трупы диких кабанов с АЧС. Вспышку вируса в регионе также зафиксировали в одном из личных подсобных хозяйств недалеко от границы с Литвой.