Опасен ли вирус африканской чумы свиней для свердловчан?

На полки уральских магазинов попала калининградская колбаса, в которой был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС). Часть продукции успели изъять, однако оставшийся товар все-таки попал на полки магазинов. В связи с этим был введен карантин на территории Свердловской области.

Соответствующее распоряжение на днях было подписано исполняющим обязанности главы региона Алексеем Орловым. В документе указано, что в качестве инфицированных были признаны торговый дом «Экопродукт», расположенный на территории «Насосного завода» на Кутузова, 15, и выставочный центр «Инэкспо» на Громова, 145. На этих площадках были обнаружены холодильные камеры с зараженной продукцией. Эти места запрещены для посещения. Находиться там могут только специалисты региональной ветеринарной службы и персонал, занимающийся ликвидацией африканской чумы свиней и вывозом мясных продуктов.

В департаменте ветеринарии Свердловской области отмечают, что геном не опасен для потребителей. «Это заболевание абсолютно безопасно для человека. Вместе с тем человек, употребивший в пищу продукцию, содержащую геном вируса АЧС, может стать источником заражения для живых свиней», — сообщают эксперты.

При острой форме заболевание проявляется у свиней лихорадкой, высокой температурой до 41-42 градусов, посинением или покраснением кожи ушей, живота, хвоста. Как правило, гибель животных наступает через 5-10 дней. Выжившые животные на протяжении всей жизни будут оставаться заразными, отмечают в Россельхознадзоре.

Отметим, зараженная продукция, которая попала на Средний Урал, была произведена команией ООО «Поречье» (Калининградская область, Правдинский район, поселок Поречье) и выпущена 28 июня. В пресс-службе Россельхознадзора отмечают, что сейчас на предприятии делается все возможное, чтобы устранить очаг инфекции: «В настоящее время организовано проведение комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней и недопущению дальнейшего распространения инфекции». Вместе с тем специалисты сообщают, что на территории Калининградской области это уже не первый случай обнаружения африканской чумы свиней. По результатам исследования было выявлено 12 положительных результатов среди дикого поголовья Черняховского, Гвардейского и Полесского районов.