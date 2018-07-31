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Массовое уничтожение свиней начали на новгородском предприятии из-за АЧС
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Массовое уничтожение свиней начали на новгородском предприятии из-за АЧС 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Кубанские Новости
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Уничтожение поголовья в 37 тыс. свиней начали на предприятии «Новгородский бекон» из-за вспышки африканской чумы (АЧС) на его территории. По первым подсчетам, ущерб составил более 200 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального управления Россельхознадзора Николай Макиевский.
"За прошедшую ночь умертвили 5 тыс. голов", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что все работы по уничтожению свиней планируется завершить за три дня. Процесс уничтожения организует свинокомплекс совместно с комитетом ветеринарии и под контролем Россельхознадзора и прокуратуры.
По данным Макиевского, предварительный ущерб предприятия от уничтожения поголовья в 37 тыс. свиней составил более 200 млн рублей, не учитывая дополнительные материальные затраты на утилизацию скота. Около полугода на территории компании «Новгородский бекон» будет вестись лабораторный мониторинг, а вернуться к своей деятельности предприятие сможет не менее чем через год.
Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на территории одного из крупнейших производителей свинины в регионе — компании «Новгородский бекон» 22 июля. Из-за инфекции в 10 км от очага в области начали отстрел диких кабанов. С последующей денежной компенсацией скот будет изыматься также из домашних хозяйств, расположенных рядом с очагом АЧС. С 22 июля на территориях Волотовского, Солецкого, Старорусского и Шимского районов действует карантин.
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