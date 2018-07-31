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Внутреннее расследование в ЦНИИмаш пока не завершено
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Внутреннее расследование в ЦНИИмаш пока не завершено 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Работа внутренней комиссии, проводящей проверку в головном институте Роскосмоса ЦНИИмаш, пока не завершена, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее Дмитрий Рогозин провел рабочее совещание в головном научном институте ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш, один из сотрудников которого, Виктор Кудрявцев, арестован по делу о госизмене. Следствие полагает, что он передавал за рубеж информацию о гиперзвуковых технологиях. Еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаш ведутся следственные действия, но арестован пока только Кудрявцев. Рогозин поручил провести в ЦНИИмаш закрытую внутреннюю проверку.
"Комиссия пока работает", — отметил представитель пресс-службы.
Рогозин посетил ЦНИИмаш 26 июля. Как после этого уточнил «Роскосмос», с руководством ФГУП «обсуждались актуальные вопросы развития деятельности института по координации взаимодействия НИИ с предприятиями госкорпорации, проведению централизованной политики в области космической деятельности».
Генеральный директор ЦНИИмаш Олег Горшков рассказал о состоянии и перспективах развития института как головного научного института отрасли «с учетом его роли и места в промышленности». Детали не приводятся.
Дмитрий Рогозин в процессе встречи с генеральными конструкторами — руководителями научно-технических центров института, отвечающими за конкретные направления развития ракетно-космической техники, обсудил текущие темы и «дал указания по совершенствованию деятельности на ближнюю и дальнюю перспективы».
Определяя роль ЦНИИмаш, Рогозин особо отметил, что «рассчитывает на создание в институте задела на перспективу по важнейшим вопросам космической деятельности, определение прорывных технологий в развитии ракетно-космической техники, выработку единой технической политики России в области космоса».
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