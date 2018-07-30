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Останки красноармейца, найденные под Ржевом, перезахоронили в Тюменской области
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Останки красноармейца, найденные под Ржевом, перезахоронили в Тюменской области 

ТАСС 26 минут назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Сидорова, погибшего в 1942 году в бою Великой Отечественной войны под Ржевом (Тверская область), прошла в селе Полое Армизонского района Тюменской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Останки солдата были найдены тюменскими поисковиками весной 2017 года при проведении раскопок в Ржевском районе Тверской области. По найденному вместе с останками медальону было установлено, что Иван Сидоров, уроженец деревни Даньково Армизонского района тогда еще Омской области, был призван в 1940 году Армизонским районным военным комиссариатом", — сказали в пресс-службе.
После того, как была установлена личность красноармейца, останки были переданы на родину. «Перезахоронение прошло в селе Полое Армизонского района Тюменской области при содействии военного комиссариата. Ранее Иван Евстратиевич Сидоров числился пропавшим без вести в июле 1942 года», — пояснили в военном округе.
Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек. Победа СССР в Ржевской битве отвела от Москвы опасность нового наступления немецко-фашистских войск.
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