Останки красноармейца, найденные под Ржевом, перезахоронили в Тюменской области

"Останки солдата были найдены тюменскими поисковиками весной 2017 года при проведении раскопок в Ржевском районе Тверской области. По найденному вместе с останками медальону было установлено, что Иван Сидоров, уроженец деревни Даньково Армизонского района тогда еще Омской области , был призван в 1940 году Армизонским районным военным комиссариатом", — сказали в пресс-службе.

После того, как была установлена личность красноармейца, останки были переданы на родину. «Перезахоронение прошло в селе Полое Армизонского района Тюменской области при содействии военного комиссариата. Ранее Иван Евстратиевич Сидоров числился пропавшим без вести в июле 1942 года», — пояснили в военном округе.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч человек со стороны Красной армии были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери, включая раненых, составили около миллиона человек. Победа СССР в Ржевской битве отвела от Москвы опасность нового наступления немецко-фашистских войск.