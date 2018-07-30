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На улице Маршала Чуйкова отремонтировали асфальт
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На улице Маршала Чуйкова отремонтировали асфальт 

Управа района Кузьминки 25 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Специалисты коммунальной службы района привели в порядок асфальт на парковочном месте по адресу улица Маршала Чуйкова, дом 13, корп. 1. Поводом к проведению работ послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей района Кузьминки с сообщением о яме.
После устранения неполадки на сайте был дан официальный ответ управой района.
«Ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в сообщении.
Отметим, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы после регистрации на сайте. (ис)
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