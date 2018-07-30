На улице Маршала Чуйкова отремонтировали асфальт

Специалисты коммунальной службы района привели в порядок асфальт на парковочном месте по адресу улица Маршала Чуйкова, дом 13, корп. 1. Поводом к проведению работ послужило обращение на портал «Наш город» одного из жителей района Кузьминки с сообщением о яме.

После устранения неполадки на сайте был дан официальный ответ управой района.

«Ремонт асфальтобетонного покрытия по указанному адресу выполнен», — говорится в сообщении.