Ведомственные санатории российских судей могут появиться в Сочи 

Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. До сегодняшнего дня «судебная система является единственной ветвью госвласти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы». Об этом говорится в пояснительной записке к документу, переданному на рассмотрение в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Для организации отдыха персонала судебный департамент закупает путевку у других ведомств.
В соответствии с принятыми в четырех чтениях в Госдуме поправками, судьям предполагается разрешить оборудовать санаторно-курортные базы.
Предполагается, что блюстители Фемиды будут отдыхать в Кисловодске, Геленджике, Сочи, Ессентуках, Пятигорске, Московской и Ленинградской областях.
— Если документ будет одобрен палатой регионов и подписан президентом, то судьи, в случае отказа от лечения и отдыха в санатории, будут получать вместо него денежную компенсацию. — Об этом пишет «Парламентская газета».