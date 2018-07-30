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Владимир Ресин оценил ход строительных работ в храме Державной иконы Божией Матери
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Владимир Ресин оценил ход строительных работ в храме Державной иконы Божией Матери 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Советник мэра Москвы и патриарха Кирилла по вопросам строительства храмов в столице, депутат Государственной думы Владимир Ресин посетил храм Державной иконы Божией Матери в Чертанове в субботу, 28 июля.
В выездном совещании также приняли участие префект Южного административного округа Алексей Челышев, его заместитель Любовь Финаева. Делегация посетила строящиеся храмы в районах Чертаново Северное, Братеево и Бирюлево Западное.
Так, в храме Державной иконы Божией Матери уже завершены работы по побелке и промывке стен, установке центральной части («царских ворот») иконостаса, длина которого составит 12 метров.
Полным ходом идет строительство дома-причты. На данный момент там ведутся отделочные работы, устанавливают снегозадержатель, завершен частичный ремонт крыши.
Владимир Ресин дал наказ очистить стены от белого налета. В свою очередь, Алексей Челышев пообещал помочь храму в этом. Кроме того, советник мэра обсудил с префектом планы по благоустройству прилегающей к дому-причте территории.
Читайте также: Владимир Ресин проверил ход работ по строительству храмов в Южном округе
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
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