Владимир Ресин оценил ход строительных работ в храме Державной иконы Божией Матери

В выездном совещании также приняли участие префект Южного административного округа Алексей Челышев , его заместитель Любовь Финаева. Делегация посетила строящиеся храмы в районах Чертаново Северное, Братеево и Бирюлево Западное.

Так, в храме Державной иконы Божией Матери уже завершены работы по побелке и промывке стен, установке центральной части («царских ворот») иконостаса, длина которого составит 12 метров.

Полным ходом идет строительство дома-причты. На данный момент там ведутся отделочные работы, устанавливают снегозадержатель, завершен частичный ремонт крыши.

Владимир Ресин дал наказ очистить стены от белого налета. В свою очередь, Алексей Челышев пообещал помочь храму в этом. Кроме того, советник мэра обсудил с префектом планы по благоустройству прилегающей к дому-причте территории.

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