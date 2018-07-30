Износ сетей водоснабжения в Зеленоградске составляет 70%

Износ сетей водоснабжения в Зеленоградске составляет 70%, сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Торба , оценивая проблемы с водоснабжением в курортном городе.

Как сообщалось ранее, проблемы с подачей воды в дома зеленоградцев начались неделю назад. Некоторые сидели без воды несколько дней. Чиновники говорят, что дефицит ресурса (потребление возросло в два раза!) возник из-за возник из-за «наплыва владельцев недвижимости в благоприятную для отдыха погоду».

«Мы незамедлительно потребовали от местной администрации эффективных действий, — рассказал Александр Торба. — Были приняты решения, которые позволили увеличить дебет — сегодня это 260 кубометров воды в час. Кроме того, дополнительно введены в эксплуатацию три ранее не работающих скважины. В настоящее время в городе действует 20 скважин».

Решить проблему полностью пока не удалось — напор все еще слаб, ежедневно (с 9 до 12:00, с 15:00 до 18:00, с 23:00 до 6:00) понижается давление подачи воды.

Местным властям предложили расконсервировать и ввести в эксплуатацию четвёртую скважину, искать несанкционированные врезки и экономить воду например, на поливе газонов. А после геологических изысканий планируется организовать работы по бурению новых скважин.