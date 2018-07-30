Тест МФУ Xerox Workcentre 6515DN: быстрая печать, высокие затраты

Функциональный и производительный, лазерный принтер Xerox Workcentre 6515DN отлично справится с ежедневными задачами печати даже в большом офисе. Впрочем, на расходники придется изрядно потратиться, так что здесь приходится выбирать между экономией и качеством. Итоги теста По функциональности Xerox Workcentre 6515DN занимает первое место в нашем рейтинге цветных лазерных принтеров. Помимо превосходного качества печати и отличной эргономики, в нашем тесте он продемонстрировал широкий ассортимент различных возможностей. Кроме того, принтер работает очень быстро, благодаря чему он замечательно подходит для офисов крупных и средних компаний, где выполняется много задач по печати. Впрочем, расходы на эксплуатацию могли бы быть и ниже. Преимущества очень хорошее качество печати быстрый темп работы хорошая оснащенность Недостатки стоимость печати слишком высока Результаты тестирования Xerox Workcentre 6515DN Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 1 из 11 Соотношение цена/качество: 73 Качество печати (30%): 100 Расходы на печать (30%): 68.9 Скорость печати (15%): 85.8 Оснащение (15%): 100 Эргономичность (15%): 100 Результаты тестирования Поставьте оценку — 89% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Стабильно быстрая печать

В условиях офисной суеты для цветного лазерного принтера имеют значение две основные характеристики: качество печати и скорость печати. И то, и другое у принтера Xerox Workcentre 6515DN находится на очень высоком уровне.

Устройство печатает как простой текст, так и изображения с разрешением до 1200×2400 dpi, без нарушения подачи тонера и без заметного размытия. Градации серого получаются очень детальными, а цветные элементы — однородными. Такая же картина наблюдается и при копировании: у ксерокопий почти нет искажений по сравнению с оригиналом. За это мы ставим устройству высшую оценку в плане качества печати.

При этом, в отличие от других моделей высокого класса (таких как Samsung Xpress C1860FW), Xerox Workcentre печатает очень быстро. В минуту у него получается 28,6 страниц, причем абсолютно не важно, цветных или черно-белых. По этому показателю Xerox Workcentre 6515DN может считаться самым мощным многофункциональным устройством на рынке потоковой печати. Скорость копирования чуть ниже, но тоже укладывается в темп офисной жизни: на создание черно-белой копии уходит 11 секунд, цветной — 13. Идеален для офиса

Xerox Workcentre 6515DN получает задания на печать либо через порт USB 3.0, либо через сеть, к которой принтер может быть подключен через LAN или (опционально) через WLAN.

Все основные бизнес-функции становятся доступными после непродолжительной настройки. Среди них — сканирование с мгновенной отправкой по электронной почте, копирование личных документов и сканирование на USB-флешку. В устройство также входит факс.

Для быстрого создания копий имеется удобный податчик RADF — автоматическое устройство подачи документов с функцией реверса, до 50 листов. В имеющемся лотке для бумаги помещается до 250 листов; возможно расширение до 550 дополнительных листов. Дороже, чем ожидалось

При цене примерно в 25 тысяч рублей стоимость Xerox Workcentre 6515DN находится в стандартном ценовом диапазоне. Настоящие затраты обнаруживаются только со временем: например, каждая черно-белая печатная страница обойдется вам в 2 рубля. Печать одной цветной страницы при этом обойдется уже в среднем в 11 рублей.

Для сравнения: при печати на Kyocera Ecosys M5526cdn одна страница будет стоить 1 рубль (для черно-белой печати) или 7,85 рублей (для цветной печати), что в долгосрочной перспективе обходится намного дешевле. Утешает только одно: стоимость печати Xerox Workcentre не ниже, чем у других устройств бизнес-класса.

Альтернатива

Kyocera Ecosys M5526cdn Kyocera Ecosys M5526cdn силен там, где больше всего проседает Xerox Workcentre: в вопросе стоимости печати. 1 рубль за черно-белую страницу и примерно 8 за цветную — принтер от Kyocera является самым экономичным устройством среди протестированных, но при этом не уступает по качеству печати другим МФУ бизнес-класса.

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Тест и обзор МФУ Epson Workforce Pro WF-3720DWF: усердный, как секретарша Характеристики и результаты тестирования Xerox Workcentre 6515DN Соотношение цена/качество 73 Качество печати: текст очень хорошо Качество печати: фото очень хорошо Качество копирования: текст очень хорошо Разрешение печати 1.200 x 2.400 dpi Разрешение сканирования 600 ppi LAN да WLAN опционально Автоматическая подача документов (ADF) да (50 листов) Модуль для двухсторонней печати да Факс да Эргономичность дисплея очень хорошо Оценка драйверов принтера очень хорошо Эргономичность: уровень шума при работе очень хорошо Затраты на печать ч/б страницы A4 2,5 цента Затраты на печать цветной страницы A4 14,9 цента Скорость ч/б печати (ISO) 28,6 стр/мин Скорость цветной печати (ISO) 28,6 стр/мин Скорость ч/б копирования страницы 11 с Скорость цветного копирования страницы 13 с Результаты тестирования Xerox Workcentre 6515DN

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