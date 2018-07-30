Ещё
Американский сенатор рассказал о «неработающих» санкциях в отношении РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский сенатор рассказал о «неработающих» санкциях в отношении РФ 

Москва24 32 минуты назад
Фото: Москва24
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал ввести новые санкции против России, заявив, что действующие ограничения не работают.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News, поддерживает ли он введение дополнительных санкций, Грэм сказал: «На сто процентов».
Грэм «отдает должное» Дональду Трампу, который, по его словам, «жестче относится к России», чем предыдущий глава администрации. «Но это не работает», уверен сенатор.
Он считает, что Москва «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в США. Грэм рассказал о прошедшем в пятницу совещании Совета нацбезопасности при Белом доме, на котором Трамп отдал указание усилить меры безопасности.
Также Грэм поддержал заявление госсекретаря Майкла Помпео, который выступил за ужесточение санкционного режима. По словам сенатора, он сам намерен представить в Конгрессе новый пакет антироссийских санкций.
Ранее США решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ. Об этом говорится в отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
Москва24: последние новости
Прощание с Владимиром Войновичем состоится в Центральном Доме литераторов Суд признал незаконным отказ МГИК в регистрации кандидату на должность мэра Балкину Илья Резник опроверг сообщения о своей госпитализации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве122
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле251
Почему в Турции обижают россиянок293
Полеты через Москву резко подорожают42
Крымский мост покорил сердца украинцев255
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение