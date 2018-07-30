Смарт-приставки, которые сделают твой ТВ еще лучше

Мы живем в эпоху SMART, когда вся техника настолько умная и универсальная, что любой нормальный человек невольно чувствует себя отсталым. Прогресс шагает по планете семимильными шагами, а некоторые до сих пор смотрят фильмы на DVD и подключают спутниковые тарелки. И это во времена, когда существуют приставки Smart TV. Перефразируя классика: ты про них не знаешь, а они есть. А если знаешь, то почему до сих не подключил? Это ведь удобно, когда можно беспрепятственно использовать интернет-сервисы на большом экране, смотреть ТВ и фильмы, общаться, играть в онлайн-игры и делать все то, что обычно делаешь на компьютере или планшете. И ощутимо дешевле, чем с разрекламированными Smart-телевизорами.

Рынок завален разнообразными ТВ-приставками. Однако если выбирать что-то качественное и за приемлемую цену, то это iconBIT. Изучив их ассортимент, попробуем выбрать современную ТВ-приставку здорового человека. Подробнее об iconBIT→

Movie ULTRA HD 4K Уникум в россыпи драгоценных камней, Аркенстоун в груде сокровищ Смауга. Топовая модель, несущая в себе весь опыт индустрии. Одновременно ТВ-приставка и медиаплеер, Android box и потоковый плеер. По сути Movie ULTRA HD 4K — это мощный 64-битный процессор с полноценным Android 7.1, 10-битная HDR-«картинка», скоростное подключение USB 3.0-устройств и качественный Wi-Fi. Все упаковано в элегантный компактный корпус. И приводится «в действие» новейшей прошивкой iconBIT с премиум-сервисами от IVI, SPB TV и других провайдеров контента. Сам факт, что перед нами «честный» Android, а не собственная Smart-ОС, как в большинстве именитых ТВ, уже веский повод для радости. Любая приставка iconBIT совместима с подавляющим большинством приложений, так что никаких проблем с доступом к самому уникальному контенту. Дома, на даче или у друзей — везде, где есть Интернет, смотрим прямые трансляции спортивных событий и свежие сериалы, запускаем детям любимые мультфильмы, а бабушкам — новости. После установки P2P TV (List TV) антенна с кабельным/спутниковым ТВ и прочими лишними вещами больше не нужна — актуален только интернет-канал (чем шире, тем лучше). В итоге сотни программ, как отечественных, так и чужестранных, будут доступны у нас в телевизоре или мониторе (зависит от того, на чем ты смотришь). Прошивка приставки обновляется через USB, выходят они регулярно (компания поддерживает даже относительно старые модели), и, судя по форумам, работает все стабильно, так что серьезных проблем возникать не должно. Пульт ДУ позволяет эмулировать функционал мыши, но очень рекомендуем сразу подключить через USB беспроводную мышь (можно в комплекте с клавиатурой). Это сделает управление сервисами куда проще. Не забудь подключить свой Google-аккаунт, чтобы сохранить преемственность всех регистраций. Но при желании сохранить анонимность в большинстве случаев можно обойтись и без него. Приставка рассчитана на непрерывную работу 24 часа 7 дней в неделю в течение 366 дней в году. Однако летом, в жару, да и просто ради профилактики рекомендуется ее все же выключать, как любое другое оборудование. Помним про «зеленые» принципы экономии электричества, ведь в режиме ожидания приставка потребляет в 10 раз меньше энергии. Купить Movie ULTRA HD 4K →

Movie Smart 4K Префразируя Джеффри Лебовски, можно охарактеризовать этот девайс словами: «Великолепная приставка. Просто офигенная, если я правильно понял. Надёжная, как швейцарские часы» — только без доли иронии. И совершенно точно (вспоминая все того же мистера Лебовски) Movie Smart 4K будет задавать стиль комнате. Movie SMART 4K напоминает профессиональный роутер с двумя мощными антеннами по бокам. Именно в этом кроется его главная «фишка» — способность «вытягивать» сигнал даже из посредственного интернет-оборудования, в самых диких условиях, на большом расстоянии от источника. Wi-Fi-точка стоит за бетонной стеной или через этаж наверху? Тогда эта приставка для тебя! Конечно, всегда лучше использовать кабельное подключение, но ситуации бывают разные. В остальном функционал этой модели схож с Ultra HD 4K, но без модного HDR-процессора и с Android 5.1. Купить Movie Smart 4K →

XDS16

Универсальный работяга на шестом Android с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб памяти, что в совокупности с низкой ценой становится его визитной карточкой. Данный девайс дружелюбен к большинству приложений и не имеет нареканий в работе. Тот же универсальный интуитивный пульт ДУ, аналогичная прошивка с системой автовоспроизведения контента и обширным списком дополнительных сервисов. Надежность, рассчитанная на беспрерывную работу хоть в течение всего года. Пускай у этой приставки не самое сильное «железо», но ее более чем хватает для замены спутникового или кабельного ресивера, и с антенной в итоге не надо заморачиваться. Очень интересно заходить на сайт «Первого канала», «Евроньюс» и других продвинутых провайдеров для просмотра мультикамерных прямых трансляций и различных интерактивных эфиров. По соотношению цены и качества XDS16 является 100% идеалом и золотой серединой, которую можно выставлять в качестве образца в Палате мер и весов. Купить XDS16→