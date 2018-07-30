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В комплексе «Кузьминки-Люблино» состоится экологическое занятие
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В комплексе «Кузьминки-Люблино» состоится экологическое занятие 

Управа района Люблино 4 часа назад
Фото: Мое Люблино
Во вторник, 31 июля, на территории «Кузьминки-Люблино» состоится мастер-класс «Пусть всегда будет чистой Земля» от педагогов «Зеленой школы мельника Кузьмы».
— Мельник Кузьма и его помощники научат детей работам на огороде, проведут занятия по развитию творческих навыков, познавательные игры, научные опыты и эксперименты, экскурсии по вольерному комплексу и даже уроки физкультуры, — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Занятие рассчитано на участников от 5 до12 лет. Оно начнется в 11.00 на территории вольерного комплекса по адресу: улица Кузьминкская, дом 10. Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93. (ск)
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