Под Выборгом благоустроили мемориальный комплекс освободителям города

Благоустройство Мемориального комплекса освободителям Выборга , который находится в 4 км. от города, прошло в рамках муниципальной программы.

Как рассказали в пресс-службе района, подрядчик провел работы по выравниванию грунта, мощению территории, озеленению, обновлению постамента памятника, также были установлены новые таблички с именами 950 героев Великой Отечественной Войны, в том числе 8 Героям Советского Союза.

Напомним, что открытие комплекса произошло 7 мая 1975 года к 30-летию Победы. Бронзовая фигура советского воина-победителя и братская могила погибших (по данным Выборгского комиссариата здесь похоронено около тысячи красноармейцев) при освобождении Выборга знакомы всем жителям и гостям Выборга. Живые цветы всегда возлагают к комплексу молодожёны Выборга, отдавая тем самым дань памяти воинам-освободителям.