Ещё
Под Выборгом благоустроили мемориальный комплекс освободителям города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Выборгом благоустроили мемориальный комплекс освободителям города 

Ivyborg.ru 39 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Благоустройство Мемориального комплекса освободителям Выборга, который находится в 4 км. от города, прошло в рамках муниципальной программы.
Как рассказали в пресс-службе района, подрядчик провел работы по выравниванию грунта, мощению территории, озеленению, обновлению постамента памятника, также были установлены новые таблички с именами 950 героев Великой Отечественной Войны, в том числе 8 Героям Советского Союза.
Напомним, что открытие комплекса произошло 7 мая 1975 года к 30-летию Победы. Бронзовая фигура советского воина-победителя и братская могила погибших (по данным Выборгского комиссариата здесь похоронено около тысячи красноармейцев) при освобождении Выборга знакомы всем жителям и гостям Выборга. Живые цветы всегда возлагают к комплексу молодожёны Выборга, отдавая тем самым дань памяти воинам-освободителям.
Ivyborg.ru: последние новости
Главный госинспектор Выборгской таможни ушел купаться и не вернулся Тайны «борщевицкого раздолья» Роспотребнадзор обновил список мест, где можно искупаться в Ленобласти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле253
Почему в Турции обижают россиянок293
Полеты через Москву резко подорожают44
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение