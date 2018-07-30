Ещё
Мэр Красноярска провел планерку на свежем воздухе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Красноярска провел планерку на свежем воздухе 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Проблемы благоустройства города мэр Красноярска обсудил с главами районов прямо под открытым небом. Провести уличную планерку глава города решил на левобережной набережной.
Новый формат совещания позволил мэру наглядно показать чиновникам на недоработки во время ремонта набережной. Сергей Ерёмин указал на некачественно установленные опоры освещения, грубые стыки на границе старого и нового асфальта и появившийся рисунок в виде трещин на крупноформатной тротуарной плитке.
«Смотреть на благоустройство города нужно с точки зрения собственной квартиры. Левобережная набережная — это сердце Красноярска, но даже здесь, как выясняется, нет места для гордости. В самом крутом месте города есть откровенные «ляпы», допущенные инженерами и исполнителями работ», — подчеркнул Сергей Ерёмин.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске собаку спасли из металлического плена Горячая вода в большинстве домах Красноярска появится на сутки раньше В Красноярске с правого берега пустят ещё один автобус до автовокзала
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле326
Опубликован финальный доклад о MH37019
Названа дата глобальной катастрофы25
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве165
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение