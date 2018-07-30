Мэр Красноярска провел планерку на свежем воздухе

Проблемы благоустройства города мэр Красноярска обсудил с главами районов прямо под открытым небом. Провести уличную планерку глава города решил на левобережной набережной.

Новый формат совещания позволил мэру наглядно показать чиновникам на недоработки во время ремонта набережной. Сергей Ерёмин указал на некачественно установленные опоры освещения, грубые стыки на границе старого и нового асфальта и появившийся рисунок в виде трещин на крупноформатной тротуарной плитке.

«Смотреть на благоустройство города нужно с точки зрения собственной квартиры. Левобережная набережная — это сердце Красноярска, но даже здесь, как выясняется, нет места для гордости. В самом крутом месте города есть откровенные «ляпы», допущенные инженерами и исполнителями работ», — подчеркнул Сергей Ерёмин.