В Москве открылись 2,8 тысяч летних кафе

Сезон летних кафе стартовал в столице 1 апреля и завершится до 1 ноября. Всего в Москве открылись 2 800 уличных кафе, сообщил на своей странице Вконтакте Мэр Москвы Сергей Собянин

«В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — написал столичный градоначальник. При этом участки под их размещение владельцы получили бесплатно.

На территории района Черемушки разместились 24 кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В основном это сборно-разборные (легковозводимые) конструкции:

№ п/п Тип обустройства

Адрес размещения

Площадь, кв.м Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Гарибальди ул., вл. 25, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Намёткина ул., вл. 13Г Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Нахимовский проспект, вл.45, стр.1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 27, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Обручева, д. 45 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Научный проезд, д. 19 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Нахимовский проспект, вл. 35, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Севастопольский проспект, д. 28, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 21А Индивидуальный проект

Новочерёмушкинская ул., д. 66, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Цюрупы ул., д. 28 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Каховка ул., д. 20 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Херсонская ул., д. 20, корп. 4 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Профсоюзная, д. 61, стр. 1 290,1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

ул. Намёткина, д. 13А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 45А 60,08 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Херсонская ул., д. 43 Индивидуальный проект

Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции

Профсоюзная ул., д. 25А 82,68