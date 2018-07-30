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В Москве открылись 2,8 тысяч летних кафе
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В Москве открылись 2,8 тысяч летних кафе 

Мои Черемушки 45 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Сезон летних кафе стартовал в столице 1 апреля и завершится до 1 ноября. Всего в Москве открылись 2 800 уличных кафе, сообщил на своей странице Вконтакте Мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — написал столичный градоначальник. При этом участки под их размещение владельцы получили бесплатно.
На территории района Черемушки разместились 24 кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В основном это сборно-разборные (легковозводимые) конструкции:
№ п/п  Тип обустройства
Адрес размещения
Площадь, кв.м  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Гарибальди ул., вл. 25, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Намёткина ул., вл. 13Г  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл.45, стр.1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 27, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Обручева, д. 45  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Научный проезд, д. 19  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл. 35, корп. 2  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Севастопольский проспект, д. 28, корп. 2  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А  Индивидуальный проект
Новочерёмушкинская ул., д. 66, корп. 1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Цюрупы ул., д. 28  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Каховка ул., д. 20  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 20, корп. 4  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Профсоюзная, д. 61, стр. 1  290,1  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Намёткина, д. 13А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45А  60,08  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 43  Индивидуальный проект
Профсоюзная ул., д. 21А  Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 25А  82,68
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