В Москве открылись 2,8 тысяч летних кафе 

Сезон летних кафе стартовал в столице 1 апреля и завершится до 1 ноября. Всего в Москве открылись 2 800 уличных кафе, сообщил на своей странице Вконтакте Мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — написал столичный градоначальник. При этом участки под их размещение владельцы получили бесплатно.
На территории района Черемушки разместились 24 кафе при стационарных предприятиях общественного питания. В основном это сборно-разборные (легковозводимые) конструкции:
№ п/п Тип обустройства
Адрес размещения
Площадь, кв.м Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Гарибальди ул., вл. 25, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Намёткина ул., вл. 13Г Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл.45, стр.1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 27, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., вл. 33, стр. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45-А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Обручева, д. 45 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Научный проезд, д. 19 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Нахимовский проспект, вл. 35, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Севастопольский проспект, д. 28, корп. 2 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 21А Индивидуальный проект
Новочерёмушкинская ул., д. 66, корп. 1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Цюрупы ул., д. 28 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Каховка ул., д. 20 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 20, корп. 4 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Профсоюзная, д. 61, стр. 1 290,1 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
ул. Намёткина, д. 13А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 45А 60,08 Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Херсонская ул., д. 43 Индивидуальный проект
Профсоюзная ул., д. 21А Сборно-разборные (легковозводимые) конструкции
Профсоюзная ул., д. 25А 82,68