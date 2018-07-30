В построеном «ЮгСтройИнвест» храме прошла первая служба

Строительная компания «ЮгСтройИнвест» за собственные средства приобрела земельный участок для храма рядом с возводимым ей микрорайоном «Перспективный», а также подвела все необходимые коммуникации. В звонницах храма — 12 колоколов, самый большой из них весит 3,5 тонны. Внутри храма находится мраморный иконостас, а рядом — церковная лавка и голубятня. Как рассказал генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов , на прилегающей территории планируется создать сквер, также здесь в скором времени начнут работу детский сад и духовно-просветительский центр. Осенью храм будет освящен, а в следующем году начнутся работы по росписи его стен.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл поблагодарил Юрия Иванова за огромный вклад в создание нового места для прихожан и назначил его почетным ктитором храма, а также наградил епархиальной медалью «Ставропольский крест» II степени.