Вертолет Радаева отремонтируют за 15 миллионов рублей

В минувшие выходные транспортное управление региона определилось с исполнителем, который отремонтирует правительственный вертолет «Ми-8Т (П)». Имя победителя аукциона не разглашается. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, находящийся на балансе ведомства вертолет нуждается в капремонте двигателей, замене втулки несущего винта, замене компаса, датчиков, аккумуляторных батарей и блока автономного питания. Помимо этого исполнитель должен провести предполетную подготовку воздушного судна и заправить его автотопливом.

Сумма контракта составляет 15,6 миллиона рублей. Источником финансирования станет субсидия из регионального бюджета. Исполнитель должен осуществить указанные работы в течение 50 дней с момента заключения договора.

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