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Вертолет Радаева отремонтируют за 15 миллионов рублей
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Вертолет Радаева отремонтируют за 15 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувшие выходные транспортное управление региона определилось с исполнителем, который отремонтирует правительственный вертолет «Ми-8Т (П)». Имя победителя аукциона не разглашается. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно аукционной документации, находящийся на балансе ведомства вертолет нуждается в капремонте двигателей, замене втулки несущего винта, замене компаса, датчиков, аккумуляторных батарей и блока автономного питания. Помимо этого исполнитель должен провести предполетную подготовку воздушного судна и заправить его автотопливом.
Сумма контракта составляет 15,6 миллиона рублей. Источником финансирования станет субсидия из регионального бюджета. Исполнитель должен осуществить указанные работы в течение 50 дней с момента заключения договора.
Фото:pixabay.com
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