Не можем повторить: праздник «Россия в моем сердце» под дождем

28 июля на Манежной площади в Москве прошел праздник-концерт « Россия в моем сердце», посвященный окончанию чемпионата мира по футболу и прочим спортивным мероприятиям. Сколько праздничного было в концерте, выяснял корреспондент Sobesednik.ru Валерий Ганненко.

«Уважаемые граждане, не скапливайтесь у выхода, проходите дальше. Выходите в город, уважаемые граждане», — скучно повторял в громкоговоритель сотрудник полиции. Но многократное повторение приказов-просьб не особенно действовало на граждан, поскольку на улице шел дождь и находиться в вестибюле метро было гораздо приятнее, чем «в городе». Кроме дождя выходу граждан в город препятствовали установленные прямо напротив выхода рамки металлоискателей: если уж выйдешь, назад дороги не будет. Вот и не решались граждане присоединиться к празднику, что должен был пройти на Манежной площади.

Формально праздник — чемпионат мира по футболу — закончился почти две недели назад, но что делать — поводов для радости с каждым днем не прибавляется, а скорее наоборот, да и пенсия — то беззаботное время, когда всякий гражданин и гражданка должны наслаждаться и получать удовольствие — у россиян наступит еще нескоро, вот и идут повелители мысли на всякие ухищрения, чтобы продлить опьянение от спортивного события.

Кристина Орбакайте и Но вместе со здравым смыслом против организаторов восстала даже и погода. И вот те немногие, отважившиеся выбраться из метро, протискиваются через рамки, подвергаются досмотру, затем через еще одни рамки — и сквозь образовавшиеся на новенькой плитке глубокие лужи бегут к сцене, где их должны радовать Николай Басков Клава Кока . Однако вместо обещанных артистов уже весьма промокших граждан встречают невнятный ведущий и новые потоки дождя.

Ведущий, повадками смахивающий на сельского тамаду, рассказал собравшимся, что перед ними будет «зажигать» официальный (!) ди-джей Филиппа Киркорова , блондинка, «но не в интеллектуалльном плане». И «блондинка» принялась «зажигать» под деланно-радостные выкрики ведущего:

— Дождь благословил нас сегодня!

— Туц-туц.

— Это хороший знак! Ребята, кому за семьдесят, танцуем!

— Туц-тунц-туц.

— Несмотря на грозу, Россия будет номер один!

(фоном играет фрагмент из композиции «Все танцуют локтями»)

— Поднимите ваши зонтики вверх! Вверх-вниз, вверх-вниз. Потренируемся кричать «Россия в моем сердце»!

Дождь и не думал прекращаться, а концерт и не думал начинаться.

— Сделаем общее селфи! Вы когда-нибудь делали общее селфи?

Заслышав словосочетание «общее селфи», обладатели флагов НОД (3 шт.) стали подтягиваться ближе к сцене — зафиксировать свое существование и засвидетельствовать поддержку любым исходящим сверху начинаниям, будь то контрсанкции или танец локтей.

Но даже заигрывания с «молодежной культурой» образца 2010 года не давали особых плодов, поэтому ведущему пришлось пристыдить собравшихся:

— Вы ведь пришли сюда даром, так давайте кричать просто так!

Ситуацию спас Николай Басков, кумир меланхоличных дам. Выступили и прочие — Лолита, Полина Гагарина и Газманов (предположительно оставивший себе еще один ясный день, в результате чего и случилось такое погодное ненастье). Были и речи: перед промокшими людьми появилась сборная России по футболу, напомнившая, что выступала для собравшихся, и ее тренер, а также разнообразные олимпийцы, паралимпийцы, баскетболисты и просто волейболисты. Были слова о том, что Россия показала свое настоящее лицо всему миру, изменила представления о себе, а также «изменила и собственную ДНК, вписав туда футбол».

Песни телевизионных звезд были, конечно, популярнее речей: люди по мере возможностей улыбались, вглядывались сквозь зонтики в сцену, даже немного пританцовывали. Но повод для веселья оставался неясным, появление олимпийцев и волейболистов необъяснимым, а плохая погода — плохой погодой.

Известно, что мы многое «можем повторить», но попытка повторить ощущение стихийного праздника, уместить его в рамки рамок металлоискателей и двойного кордона Росгвардии оказалась провальной. Хотя кто-то был искренне счастлив, и это уже хорошо.