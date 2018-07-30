На закрытой вечеринке в Костроме каждый третий был в наркотическом опьянении

В июле в одной из кальянных Костромы прошла вечеринка, на которой полицейские задержали людей, употреблявших наркотики. Таковых набралось более 10, сообщает управление МВД по Костромской области

Как нам удалось узнать, вечеринка проходила в кальянной «Bolivar», куда приехал с выступлением коллектив «Ra'On» из Ярославля . Вход на концерт осуществлялся по спискам. Полицейские получили информацию, что посетители заведения собираются употреблять наркотики.

Во время проверки на обследование отправили более 30 человек. Выяснилось, что каждый третий употреблял запрещенные вещества. Кроме того, в заведении отдыхал несовершеннолетний. Его отправили в отделение полиции и передали родителям.

В помещении кальянной правоохранители нашли свертки с наркотиком. Скорее всего, их «сбросили», когда началась операция.

В отношении руководства заведения возбуждены административные расследования. Проводится проверка.