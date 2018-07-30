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В Миассе двое мужчин упали в реку, один утонул
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В Миассе двое мужчин упали в реку, один утонул 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В пятницу, 27 июля, специалисты Миасского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на реку Миасс для поиска утонувшего мужчины 1981 года рождения.
«Спасателям поступила информация о том, что двое мужчин упали с моста в реку. Одного вытащили очевидцы, а второго предстояло найти. Первый день поисков не дал результатов. 28 июля утонувший был обнаружен в пяти метрах от места падения по течению», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Труп вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.
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