В Миассе двое мужчин упали в реку, один утонул

В пятницу, 27 июля, специалисты Миасского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали на реку Миасс для поиска утонувшего мужчины 1981 года рождения.

«Спасателям поступила информация о том, что двое мужчин упали с моста в реку. Одного вытащили очевидцы, а второго предстояло найти. Первый день поисков не дал результатов. 28 июля утонувший был обнаружен в пяти метрах от места падения по течению», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Труп вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.