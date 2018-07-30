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Двое мужчин упали с моста в реку Миасс
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Двое мужчин упали с моста в реку Миасс 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В реку Миасс с моста упали двое мужчин, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Одного из упавших практически сразу вытащили на берег очевидцы, а вот второго сразу обнаружить не удалось.
После поисков спасатели, наконец, обнаружили тело мужчины — он погиб. Родственники рассказали, что погибший злоупотреблял наркотическими веществами.
Жители Миасса рассказывают, что в указанном месте часто собираются наркоманы, а на берегу можно найти множество использованных шприцов.
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