Двое мужчин упали с моста в реку Миасс

В реку Миасс с моста упали двое мужчин, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Одного из упавших практически сразу вытащили на берег очевидцы, а вот второго сразу обнаружить не удалось.

После поисков спасатели, наконец, обнаружили тело мужчины — он погиб. Родственники рассказали, что погибший злоупотреблял наркотическими веществами.

Жители Миасса рассказывают, что в указанном месте часто собираются наркоманы, а на берегу можно найти множество использованных шприцов.