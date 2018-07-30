К жительнице Кунгура в квартиру заползла змея

Спасатели Кунгура выезжали на отлов змеи.

Сообщение от местной жительницы поступило вечером в пятницу, 27 июля.

«Диспетчер ЕДДС Кунгура сообщил в службу спасения о том, что в одной из квартир по улице Ириловская Набережная в квартиру заползла змея», — рассказали в службе спасения Кунгура.

По внешним признакам змея была похожа на ужа. Когда по адресу приехали спасатели, незваный гость уже скрылся.

Спасатели осмотрели всю квартиру, но змею не обнаружили. Они дали хозяйке рекомендации, как себя вести в случае, если «гость» вернётся.