За время купального сезона в Москве спасено 80 человек

В Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года».

Вопросы обеспечения безопасности на водных объектах находятся в центре внимания Правительства Москвы. В столице проведен комплекс мероприятий, направленный на организацию отдыха населения в летний период.

На территории города Москвы определены 12 зон отдыха с купанием, 47 зон отдыха без купания, 67 мест массового отдыха.

-В настоящее время в Москве приняты в эксплуатацию и функционируют 7 зон отдыха с купанием. Это зоны отдыха «Мещерское» (ЗАО), Озеро «Белое» (ВАО), «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3» (СЗАО), «Большой городской пруд», Озеро «Черное», «Школьное озеро» (ЗелАО)— пояснил Первый заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Владимир Сченснович.

Он также отметил, что из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям купание временно запрещено в следующих зонах отдыха: Строгинская пойма (СЗАО); Пляж «Левобережный» (САО); «Тропарево» (ЮЗАО).

«Ведется работа по водолазной очистке дна на пляже Большого Садового пруда в Северном округе», — добавил Владимир Сченснович.

На сегодняшний день за время купального сезона сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы спасено 80 человек на водных объектах.

-За время купального сезона (купальный сезон открывается 1 июня и заканчивается 1 сентября) на водных объектах столицы в зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы спасено 79 человек на водных объектах— проинформировал исполняющий обязанности начальника ГКУ «МГПСС» Сергей Ежов.

Всего же с начала года на столичных водоемах спасено 102 человека и 9 животных.

Значительная нагрузка по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Москвы традиционно ложится на сотрудников МГПСС, которые несут круглосуточное дежурство в составе 372 спасателей на оснащении их находится 143 плавсредства и 29 автомобилей.

В этом году для обеспечения безопасности дополнительно привлекаются пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения. В особо жаркое время, при достижении температуры воздуха +250C и выше, пожарно-спасательных расчеты направляются в зоны отдыха. Пожарные активно проводят мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев, а также при необходимости поисково-спасательные работы на водных объектах. В особо жаркий период на водные объекты направляются 39 расчетов, общей численностью 200 человек.

Также активное участие в обеспечении безопасности людей на воде, принимают общественные организации города. На территории зон отдыха, расположенных на водных объектах города Москвы создано 35 ведомственных и 147 общественных спасательных постов общей численностью более 180 человек.

В ближайшее время в столице будет введена новая поисково-спасательная станция «Троицкая» на территории Новой Москвы.

«Благодаря поддержке Правительства Москвы в ближайшее время будет введена поисково-спасательная станция «Троицкая». К сожалению, в таких больших административных округах, как Троицкий и Новомосковский административные округа, у нас появилась только одна поисково-спасательная станция. Но будем дальше развиваться, строить такие же станции», — заявил Сергей Ежов.

Он отметил, что несмотря на то, что станция только вводится, в зоне ее ответственности уже было спасено 2 человека.

«За последние два года, пока мы вводили и строили эту станцию, в ТиНАО у спасено 6 человек, проведено 11 аварийно-спасательных и других неотложных работ, 5 человек получили первую помощь», — заключил Сергей Ежов.

В зону ответственности станции «Троицкая» входят 5 водоемов: река Десна в зоне отдыха «Заречье», нижний русловый пруд на притоке реки Плесенка в дер. Черепово поселение Десеновское; река Десна, дер. Рыбино, поселение Рязановское; русловый пруд на реке Лубянка в дер. Песье, поселение Щаповское; русловый пруд вблизи дер. Елизарово, поселение Первомайское.

— Ежесуточно московские спасатели проводят около 800 профилактических мероприятий посредством разъяснений и бесед с нарушителями, осуществляют более 200 патрулирований водных объектов как пешим порядком, так и на плавсредствах— рассказал Герман Серегин начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах ГКУ «МГПСС».

Кроме того, по его словам, в рамках месячника безопасности проведены 1232 дополнительных рейда по выявлению детей и подростков до 14 лет, находящихся вблизи водоемов без контроля взрослых. В ходе этих рейдов выявлены и переданы родителям 1946 детей.

«В целях детской безопасности также в этом году спасателями МГПСС проведены 242 занятия в учебных заведениях Департамента образования города Москвы, это 92 школы, а также 29 профилактических акций в детских оздоровительных лагерях на территории «Новой» Москвы», — заключил Герман Серегин.

На территории столицы Департаментом ГОЧСиПБ размещено 4 тысячи плакатов и показано около миллиона трансляций видеороликов по безопасности на водных объектах, в том числе: в московском метрополитене и общественном городском транспорте, в учреждениях культуры Москвы, в кинотеатрах мегаполиса, в продовольственных сетях столицы, в городских парках и в сети интернет.