Левон Тер-Петросян и свержение конституционного строя

Вице-председатель Армянского национального конгресса Арма Манукян назвал «историческим моментом» предъявление Роберту Кочаряну обвинения по делу 1 марта и решение о его аресте. Он сказал, что предъявленное Кочаряну обвинение означает, что он отнял власть у других.

Напомним, что Особая следственная служба предъявила Кочаряну обвинение по ч.1 ст.300.1 УК (свержение конституционного строя в сговоре с другими лицами). Роберт Кочарян арестован на два месяца.

Предъявление обвинения Кочаряну и его арест вызвали бурные дискуссии в среде юристов и политологов. Кто-то считает, что суд игнорировал конституционную норму, в соответствии с которой президенты обладают иммунитетом в случае, если дело касается выполнения ими своих обязательств.

Дебаты по этому вопросу продолжаются. Адвокаты Кочаряна ссылаются на решения ЦИК и Конституционного суда по поводу выборов 2008 года, и говорят, что следователи считают эти решения незаконными. Иными словами, если Левон Тер-Петросян победил на выборах, то имела место узурпация власти. А если не победил, то значит, оппозиция намерена была прийти к власти силой, о чем и говорил руководитель офиса Кочаряна на пресс-конференции.

Ход расследования дела 1 марта и арест Кочаряна вселяет в широкие массы воодушевление и надежду. Появилась возможность раскрыть дело, что, безусловно, скажется на процессе установления в стране законности и конституционных порядков.

Однако, «исторический момент», о котором говорит Арам Манукян, будет неполным, если все ограничится «Кочаряном». Речь идет о тяжелейшем государственном преступлении — свержении конституционных порядков, которое требует соответствующей политической оценки и четкой ответственности.

По иронии судьбы конституционные порядки в Армении были свержены во время парламентских выборов 1995 года и президентских — 1996, когда было положено начало истреблению электоральных механизмов формирования власти.

Помнится, Вазген Саркисян тогда заявил, что если даже оппозиция наберет 100%, они не сдадут власть. Тогда оппозицию бросили за решетку и подвергли пыткам, некоторых избили так, что они месяцами не могли прийти в себя. Причем, во внутриполитических процессах активно использовали добровольцев-еркрапа, которые в то время служили в регулярной армии. Было введено чрезвычайное положение.

Сторонники Тер-Петросяна говорят, что в 1996 году Вазген Манукян не победил на выборах, ссылаясь при этом на заключение ЦИК и Конституционного суда. То же самое говорит Кочарян о выборах 2008 года.

Все последующие выборы прошли под знаком узурпации власти, схемы и механизмы совершенствовались от выборов к выборам. Кроме того, полностью исчезло доверие к двум важнейшим государственным институтам — Конституционному суду и ЦИК, на заключения которых ссылаются власти.

В этом смысле многое предстоит сделать, и раскрытие дела 1 марта, помимо сугубо правовой стороны, должно стать началом полного исключения из практики любых попыток узурпации власти. Прецедент создан, остается, чтобы политические силы в полной мере осознали свою ответственность.