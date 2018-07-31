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Символом аэропорта Владивостока стал дальневосточный леопард
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Символом аэропорта Владивостока стал дальневосточный леопард 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
С 2014 года международный аэропорт Владивосток является хранителем обитающего в национальном парке «Земля леопарда» пятнистого хищника по кличке Хорс, названного работниками учреждения в честь славянского бога солнца Хорса.
"По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Владивосток — город на востоке России, который встречает солнце одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визитной карточкой аэропорта", — говорится в сообщении.
Вскоре в аэропорту появится инсталляция с лежащим на скале дальневосточным леопардом, которую гости смогут увидеть в центре помещения аэровокзала.
Напомним, в аэровокзальном комплексе Владивостока неоднократно проводились фотовыставки, посвященные пятнистым хищникам Приморья. А в марте 2017 года самолет авиакомпании «Россия» с изображением дальневосточного леопарда на носу выполнил свой первый рейс по маршруту Москва — Владивосток.
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