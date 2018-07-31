Символом аэропорта Владивостока стал дальневосточный леопард

С 2014 года международный аэропорт Владивосток является хранителем обитающего в национальном парке «Земля леопарда» пятнистого хищника по кличке Хорс, названного работниками учреждения в честь славянского бога солнца Хорса.

"По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Владивосток — город на востоке России , который встречает солнце одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визитной карточкой аэропорта", — говорится в сообщении.

Вскоре в аэропорту появится инсталляция с лежащим на скале дальневосточным леопардом, которую гости смогут увидеть в центре помещения аэровокзала.