Ещё
Дальневосточный леопард стал символом аэропорта Владивостока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дальневосточный леопард стал символом аэропорта Владивостока 

Дальний Восток 50 минут назад
Фото: Дальний Восток
«По результатам внутрикорпоративного голосования символом аэропорта стал дальневосточный леопард по имени Хорс. <> По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Владивосток — город на востоке России, где солнце встает одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визиткой карточкой аэропорта», — говорится в сообщении.
Международный аэропорт Владивосток долгое время сотрудничает с национальным парком «Земля леопарда». В июле 2014 года сотрудники аэропорта получили право дать имя одной из самых редких кошек планеты — дальневосточному леопарду. Редкий зверь был назван Хорсом в честь славянского бога солнца.
Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса, где грациозный дальневосточный хищник будет изображен лежащим на приморской скале.
Дальний Восток: последние новости
Асфальт и новостройки на краю света Камчатский край первым в России начал праздновать 1030-летие Крещения Руси Закон о сельских старостах приняли в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве125
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле253
Почему в Турции обижают россиянок293
Полеты через Москву резко подорожают44
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение