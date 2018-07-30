Дальневосточный леопард стал символом аэропорта Владивостока

«По результатам внутрикорпоративного голосования символом аэропорта стал дальневосточный леопард по имени Хорс. <> По мнению сотрудников аэропорта, редкий дальневосточный леопард гармонично характеризует главные восточные воздушные ворота страны. Владивосток — город на востоке России, где солнце встает одним из первых, и пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной и яркой визиткой карточкой аэропорта», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт Владивосток долгое время сотрудничает с национальным парком «Земля леопарда». В июле 2014 года сотрудники аэропорта получили право дать имя одной из самых редких кошек планеты — дальневосточному леопарду. Редкий зверь был назван Хорсом в честь славянского бога солнца.

Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса, где грациозный дальневосточный хищник будет изображен лежащим на приморской скале.