Ещё
Улицу Ленина начали ремонтировать в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицу Ленина начали ремонтировать в Ижевске 

Izhlife 54 минуты назад
Фото: Izhlife
В рамках проекта Безопасные и качественные дороги в Ижевске приступили к ремонту участка улицы Ленина, сообщается в группе общественной организации Автомобилисты Удмуртии.
Здесь отремонтируют почти 1,5 км дороги от ул. Орджоникидзе до ул. Халтурина по направлению из центра (южная полоса). После фрезерования старого покрытия дорожники уложат 5-сантиметровый выравнивающий слой и верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Ремонт на улице Ленина Фото: vk.com/avtoudm
Общая площадь ремонтируемого участка составляет 17,4 тыс. кв. м., стоимость работ 27,1 млн руб.
Кроме того, стартовали работы на проезде Автозаводском от ул. Ворошилова до разворотного кольца троллейбусов.
Напомним, на прошлой неделе дорожники завершили работы на улицах Авангардная и Молодежная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт двух улиц завершили в Ижевске
Izhlife: последние новости
Кадет из Удмуртии утонул в Самарской области Критика в адрес Минстроя и начало ремонта 7-ой Подлесной: о чем говорит Ижевск этим утром? Прекращение процедуры банкротства ХК «Ижсталь» и проект реконструкции площади: чем запомнится ижевчанам эта неделя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве129
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле253
Почему в Турции обижают россиянок298
Полеты через Москву резко подорожают46
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение