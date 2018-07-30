Улицу Ленина начали ремонтировать в Ижевске

В рамках проекта Безопасные и качественные дороги в Ижевске приступили к ремонту участка улицы Ленина, сообщается в группе общественной организации Автомобилисты Удмуртии.

Здесь отремонтируют почти 1,5 км дороги от ул. Орджоникидзе до ул. Халтурина по направлению из центра (южная полоса). После фрезерования старого покрытия дорожники уложат 5-сантиметровый выравнивающий слой и верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Ремонт на улице Ленина Фото: vk.com/avtoudm

Общая площадь ремонтируемого участка составляет 17,4 тыс. кв. м., стоимость работ 27,1 млн руб.

Кроме того, стартовали работы на проезде Автозаводском от ул. Ворошилова до разворотного кольца троллейбусов.

Напомним, на прошлой неделе дорожники завершили работы на улицах Авангардная и Молодежная.

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