«Смерть в прямом эфире» и темная сторона Луны

На этой неделе РЕН-ТВ приготовил для телезрителей массу интересного, но особое внимание хотелось бы обратить на три программы, которые вас ждут в конце недели.

Первая — 3 августа в 20:00. Интригует одно название — «Смерть в прямом эфире». Однако речь идет не о какой-то редкости, а о явлении… Да, сегодня фото— и видеокамеры могут вас убить. В погоне за редкими кадрами обладатели гаджетов забывают об осторожности, карабкаются по электрическим мачтам, забираются на крыши небоскрёбов и встают на пути у несущихся поездов. Возможность поделиться своим видео в прямом эфире наводнила интернет леденящими кровь кадрами смертей. Часть из них — эффектные постановки, часть — свидетельства настоящих трагедий. Зачем люди испытывают судьбу ради минутной славы в сети? Как безобидная попытка сделать фото оборачивается чудовищной опасностью? И как сохранить свою жизнь, если вы смотрите на мир через объектив камеры вашего гаджета? Невероятные кадры экстремальных съемок и шокирующие откровения экспертов по выживанию — в документальном проекте «Смерть в прямом эфире».

В 21:00, после этих пугающих откровений, начнется проект «Битва за Луну». Тема покорения Луны снова стала популярной. Роскосмос объявил набор космонавтов, которые полетят ее исследовать. Китайцы объявили, что намерены высадиться на темной стороне спутника Земли уже в конце этого года. Что они намерены там найти? Разгадать тайну странных сооружений, которые обнаружены на снимках обратной стороны Луны? Или узнать секрет гигантских полостей, которые найдены под лунной поверхностью? РЕН ТВ покажет, кто и зачем покупает участки на Луне, выяснит, подходит ли это небесное тело в качестве «запасного аэродрома» человечества на случай Апокалипсиса, — и откроет причины влияния лунных фаз на зачатие детей и даже на фондовые рынки.