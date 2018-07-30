Избирком зарегистрировал шесть кандидатов на выборы губернатора 

На заседании избирком назвал имена шести кандидатов, зарегистрированных на выборы: глава региона Дмитрий Азаров — от "Единой России", депутат губернской думы от ЛДПР Александр Степанов, его коллеги по депутатскому корпусу от "Справедливой России" и КПРФ — Михаил Маряхин и Алексей Лескин соответственно, а также Галина Баранова ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Виталий Кирсанов ("Коммунисты России").
Облизбирком продолжает создавать условия для избирателей, которые придут на участки 9 сентября. В частности, ведется прием заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации.
Первыми работу по приему таких заявлений начали территориальные избирательные комиссии Самарской области и Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также интернет-портал «Госуслуги».
29 августа к ним присоединятся участковые избирательные комиссии, в которых любой гражданин сможет оформить соответствующее заявление. Для подачи заявления необходимо при себе иметь паспорт, сам процесс оформления занимает несколько минут.
Подробную информацию о механизме голосования не по месту прописки, а по месту нахождения, а также адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий можно найти на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области www.samara-izbirkom.ru.
Напомним, этот механизм был успешно протестирован на выборах президента РФ 18 марта. Всего от жителей губернии поступило около 10 тысяч заявлений в более чем триста пунктов областных МФЦ. Такое же количество офисов планируется задействовать на выборах губернатора Самарской области. А вот на довыборах депутата Государственной думы заявления можно будет подать лишь в 47 пунктов МФЦ, расположенных на территории 158-го одномандатного избирательного округа.