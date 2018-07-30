Избирком зарегистрировал шесть кандидатов на выборы губернатора

Облизбирком продолжает создавать условия для избирателей, которые придут на участки 9 сентября. В частности, ведется прием заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации.

Первыми работу по приему таких заявлений начали территориальные избирательные комиссии Самарской области и Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также интернет-портал «Госуслуги».

29 августа к ним присоединятся участковые избирательные комиссии, в которых любой гражданин сможет оформить соответствующее заявление. Для подачи заявления необходимо при себе иметь паспорт, сам процесс оформления занимает несколько минут.

Подробную информацию о механизме голосования не по месту прописки, а по месту нахождения, а также адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий можно найти на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области www.samara-izbirkom.ru.