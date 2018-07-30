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Пять кандидатов в губернаторы Приморского края подали документы в избирком
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Пять кандидатов в губернаторы Приморского края подали документы в избирком 

ТАСС 58 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Избирательная комиссия Приморского края в понедельник приняла документы от всех пяти кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора края, сообщила ТАСС в понедельник секретарь регионального избиркома Наталя Камаева.
"Сегодня последний день приема документов от кандидатов на выборы губернатора края, и к вечеру четверо выдвинутых кандидатов уже сдали пакет документов… Последним подошел Андрей Ищенко", — рассказала собеседница агентства.
На выборы губернатора Приморского края было выдвинуто пять человек: от "Единой России" на выборы идет действующий врио губернатора Андрей Тарасенко, от ЛДПР баллотируется депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ — депутат законодательного собрания края Андрей Ищенко, "Справедливую Россию" на выборах представит другой депутат краевого парламента Алексей Козицкий, а от Российской партии пенсионеров — еще один депутат заксобрания Юлия Толмачева.
Выборы губернатора Приморского края назначены на 9 сентября 2018 года. Кандидатам нужно собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов. Выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований, при этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.
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