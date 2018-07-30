Пять кандидатов в губернаторы Приморского края подали документы в избирком

"Сегодня последний день приема документов от кандидатов на выборы губернатора края, и к вечеру четверо выдвинутых кандидатов уже сдали пакет документов… Последним подошел Андрей Ищенко ", — рассказала собеседница агентства.

Выборы губернатора Приморского края назначены на 9 сентября 2018 года. Кандидатам нужно собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов. Выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований, при этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.