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Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану места обитания гадюки в Талдоме
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Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану места обитания гадюки в Талдоме 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
По заказу Минэкологии Подмосковья завершено проектирование еще одной особо охраняемой природной территории (ООПТ) — заказника областного значения «Темповский» в городском округе Талдом, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Первично эта ООПТ была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас.
«Площадь заказника, по сравнению с первоначальными планами, увеличена более чем вдвое и составит почти 3,6 тысячи гектаров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Природная ценность ООПТ обусловлена тем, что в ее состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц. В их числе — занесенные в Красную книгу Московской области обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь.
По словам Когана, в ходе обследования территории будущего заказника выявлена высокая плотность обитания гадюки обыкновенной, которая также находится под особой охраной. В то же время эти места давно облюбовали любители ягод, поскольку в болотистой местности встречаются большие популяции морошки и княженики.
Биологи предупреждают, что передвигаться здесь следует с предельной осторожностью, чтобы не спровоцировать нападение змеи.
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