Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану места обитания гадюки в Талдоме

По заказу Минэкологии Подмосковья завершено проектирование еще одной особо охраняемой природной территории (ООПТ) — заказника областного значения «Темповский» в городском округе Талдом , говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Первично эта ООПТ была спроектирована более 20 лет назад, но завершить эту работу удалось лишь сейчас.

«Площадь заказника, по сравнению с первоначальными планами, увеличена более чем вдвое и составит почти 3,6 тысячи гектаров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

Природная ценность ООПТ обусловлена тем, что в ее состав входит верховое болото, где обитает множество редких животных и птиц. В их числе — занесенные в Красную книгу Московской области обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь.

По словам Когана, в ходе обследования территории будущего заказника выявлена высокая плотность обитания гадюки обыкновенной, которая также находится под особой охраной. В то же время эти места давно облюбовали любители ягод, поскольку в болотистой местности встречаются большие популяции морошки и княженики.

Биологи предупреждают, что передвигаться здесь следует с предельной осторожностью, чтобы не спровоцировать нападение змеи.