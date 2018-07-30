Китайский гибридный автобус поступит в автопарки в Уругвае

Монтевидео, 30 июля / Синьхуа / — Для продвижения экологичной сети общественного транспорта в столице Уругвая , в автобусные парки Монтевидео был включен первый автобус-гибрид китайского производства.

Китайский гибридный автобус, оснащенный комбинацией дизельного и электродвигателя, может экономить топливо и сокращать выбросы углекислого газа, что делает его и экономичным, и экологичным.

Мэр Монтевидео Даниэль Мартинес заявил на церемонии открытия автобуса ранее на этой неделе, что цель принятия в эксплуатацию гибридного автобуса состоит в том, чтобы «приносить пользу обществу путем улучшения массового транспорта», используя «устойчивые модели».

"Транспорт будущего — электрический", — добавил мэр.

В мероприятии приняли участие министр транспорта Уругвая Виктор Росси, представители Yutong, ведущего китайского производителя автобусов, и COETC, управляющего кооператива автобусного парка Монтевидео. —0—