Как превратить изображение в текст: 3 лайфхака

Если вы хотите освободить свою жизнь от бумажных завалов, то в этом вам помогут цифровые записные книжки, например, OneNote или Evernote. OneNote является полностью бесплатной. Как только вы загрузите ваши документы, программа с помощью OCR начинает их сканировать. Она распознает не только текст в формате PDF или рисунка, но даже и рукописные заметки. Таким образом, если вы ищете какое-то слово, термин, который встречается в тексте, сохраненном как изображение, то OneNote найдет его для вас.

С помощью OneNote можно также преобразовывать PDF-документы и файлы-изображения в текстовые файлы, копировать их и вставлять, например, в Microsoft Word. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на изображении и выберите «Копировать текст из рисунка». После этого можно вставить выбранный текст в другой документ. Минусом здесь можно назвать разве что длинную идентификацию с помощью аккаунта Microsoft. Программа-конкурент Evernote работает точно так же: ее бесплатная версия ищет в загруженных картинках заданный текст. Только в премиум-версии (цена 1999 рублей в год) этот инструмент может сканировать.pdf и Office-файлы. Однако возможностью извлечь текст и вставить его в другой документ программа не располагает.

Бесплатный онлайн-инструмент: OnlineOCR

На сайте OnlineOCR вы можете загрузить файлы PDF или изображения и преобразовать их в документы Microsoft Word, Excel или в текстовый файл.rtf. Однако будьте осторожны: при загрузке документов на чужие серверы защиту ваших данных никто не гарантирует.

В качестве первого шага нажмите кнопку «Select file…» и загрузите ваш.pdf или картинку с текстовым содержимым. Вы также можете просто перетащить соответствующий файл, зажав кнопку мыши. Затем дождитесь полной загрузки файла.

На втором этапе выберите язык в поле выбора. Например, «Russian», если ваш текст на русском языке.

Если вы хотите затем скачать текст, выберите соответствующий формат файла: Microsoft Word, Excel или простой текстовый документ.

Теперь нажмите кнопку «Convert». Внизу появится окно с распознанным текстом, который вы можете скопировать, или же можно загрузить файл с ним. При этом он сохранит оригинальное форматирование, и вы сможете редактировать текст по своему усмотрению, не изменяя общий вид.

Преобразование изображений в текст на мобильных устройствах

Иногда необходимо найти или скопировать отрывок текста со страницы книги. В этом случае можно обойтись и без стационарного сканера, а воспользоваться смартфоном. Для удобства использования технологии OCR рекомендуем приложение OneNote. Для редактирования текста лучше всего использовать Office Lens. Если у вас оформлена подписка на Office 365, вы должны непременно попробовать это приложение в действии. Оно доступно для Windows-, Android— и iOS-устройств.

Для Android существует отличный бесплатный вариант, полностью свободный от рекламы — Text Fairy. С его помощью вы сможете быстро сканировать документы или книги, и экспортировать текст в формате PDF. Правда, в отличие от Office Lens, это приложение не может преобразовать в текст рукописные записи. Хорошей альтернативой обеих программ является Google Keep. Загрузите изображение в виде заметки и откройте его. При этом ваша картинка появится в отдельном окне с иконкой с тремя точками в правом верхнем углу. В этом диалоге необходимо выбрать опцию «Распознать текст». При использовании мобильного приложения придется подождать несколько минут, пока изображение не будет готово к распознанию текста.

Кстати: системы заметок имеют множество полезных опций, о которых многие не знают.

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Как редактировать PDF непосредственно в текстовом редакторе Word Фото: компании-производители, pixabay.com