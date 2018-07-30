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Новый арт-объект в Уфе посвятили первому электрику
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Новый арт-объект в Уфе посвятили первому электрику 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Чтобы его увидеть, придётся поднять голову
В Уфе установили новый арт-объект — скульптуру первого электромонтёра города. Фигуру «посадили» на столб, установленный возле контрольно-пропускного пункта «Уфагорсвет».
Эскиз разработал уфимский скульптор Халит Галиуллин. Над арт-объектом он работал три-четыре недели.
Скульптура выполнена из полимера и весит 60-70 килограммов. Она прослужит не один десяток лет, — говорит Халит Галиуллин.
Кстати, это не первая скульптура в Уфе, посвящённая представителям рабочих профессий. Так, «первой ласточкой» стал памятник дворнику, установленный возле ЦТиР «Мир». Пару лет назад на улице Крупской появилась скульптура геодезистам. Её автором также стал Халит Галиуллин.
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