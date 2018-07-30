Новый арт-объект в Уфе посвятили первому электрику

Чтобы его увидеть, придётся поднять голову

Уфе установили новый арт-объект — скульптуру первого электромонтёра города. Фигуру «посадили» на столб, установленный возле контрольно-пропускного пункта «Уфагорсвет».

Эскиз разработал уфимский скульптор Халит Галиуллин. Над арт-объектом он работал три-четыре недели.

Скульптура выполнена из полимера и весит 60-70 килограммов. Она прослужит не один десяток лет, — говорит Халит Галиуллин.

Кстати, это не первая скульптура в Уфе, посвящённая представителям рабочих профессий. Так, «первой ласточкой» стал памятник дворнику, установленный возле ЦТиР «Мир». Пару лет назад на улице Крупской появилась скульптура геодезистам. Её автором также стал Халит Галиуллин.