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Проект продления Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой подготовят до 1 ноября
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Проект продления Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой подготовят до 1 ноября 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало компанию, которая разработает документацию по продлению улицы Авроры. Сообщение опубликовали на сайте госзакупок.
— Контракт с Минтрансом заключит ООО «ОГК-Самара», — говорится в сообщении. — Представители компании предложили за свои услуги 2,32 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.
Подрядчики проведут инженерные изыскания до 15 сентября. Затем до 1 ноября они подготовят документы по планировке территории.
Ранее в Минтрансе опубликовали схему продления Авроры. Как видно на схеме, дорога пройдет вдоль частного сектора и Ботанического сада. Пока не ясно, затронет ли магистраль земли, на которых располагаются эти объекты.
Продление Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой могут увязать с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной.
Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала. Посмотрите наш репортаж о том, чем живет сейчас эта улица и с какими проблемами сталкиваются местные жители.
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