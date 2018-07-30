Проект продления Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой подготовят до 1 ноября

— Контракт с Минтрансом заключит ООО «ОГК-Самара», — говорится в сообщении. — Представители компании предложили за свои услуги 2,32 миллиона рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Подрядчики проведут инженерные изыскания до 15 сентября. Затем до 1 ноября они подготовят документы по планировке территории.

Ранее в Минтрансе опубликовали схему продления Авроры. Как видно на схеме, дорога пройдет вдоль частного сектора и Ботанического сада. Пока не ясно, затронет ли магистраль земли, на которых располагаются эти объекты.

Продление Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой могут увязать с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной.

Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала. Посмотрите наш репортаж о том, чем живет сейчас эта улица и с какими проблемами сталкиваются местные жители.