На Среднем Урале началась подготовка к празднованию 75-летия Дня Победы

Согласно распоряжению к 1 августа 2018 года должен быть подготовлен проект постановления регионального правительства «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Кроме того, свердловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий поручено скоординировать действия исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления и общественных объединений по организации праздника.