Ещё
На Среднем Урале началась подготовка к празднованию 75-летия Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Среднем Урале началась подготовка к празднованию 75-летия Дня Победы 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Соответствующее решение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал».
Согласно распоряжению к 1 августа 2018 года должен быть подготовлен проект постановления регионального правительства «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Кроме того, свердловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий поручено скоординировать действия исполнительных органов госвласти, органов местного самоуправления и общественных объединений по организации праздника.
Ответственным за исполнение распоряжения назначен заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.
АиФ Урал: последние новости
В ГУФСИН рассказали о состоянии голодающего литовского киллера в ИК-10 Космонавт из Екатеринбурга рассказал о жизни на МКС На реке Чусовой православные приняли священный обряд крещения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве126
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле252
Почему в Турции обижают россиянок295
Полеты через Москву резко подорожают45
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение