Ещё
Преступники рассылают по почте CD-диски с вредоносным ПО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преступники рассылают по почте CD-диски с вредоносным ПО 

SecurityLab.ru 1 час назад
В попытке инфицировать компьютеры избранных жертв киберпреступники применяют все возможные методы. К примеру, они даже не гнушаются отправлять вредоносное ПО по обычной, не электронной почте.
Как сообщает журналист Брайан Кребс, несколько федеральных и местных правительственных организаций в США получили по обычной почте письма, содержащие CD-диски с вредоносным ПО. На конверте стоят почтовые штемпели Китая, а само письмо напечатано с ошибками. По тексту также встречаются случайные китайские иероглифы.
Как показал анализ дисков, они содержат документы Microsoft Word на мандаринском диалекте (одном из диалектов китайского языка), и в некоторые из них встроены вредоносные скрипты на Visual Basic.
Подозрительную корреспонденцию получили государственные архивы, исторические общества и Бюро по делам образования и культуры. Все письма были адресованы непосредственно получившим их организациям, что указывает на намерение злоумышленников атаковать именно их. Очевидно, атакующие понадеялись на любопытство жертв, которые захотят узнать содержимое дисков, вставят их в дисковод и тем самым заразят свои компьютеры вредоносным ПО. Удалось ли злоумышленникам добиться желаемого, неизвестно.
SecurityLab.ru: последние новости
СК задумался о создании спецгруппы по борьбе с киберугрозами совместно с Интерполом Представлен новый метод защиты от атак Spectre Хакеры атакуют открытые порты на Android-устройствах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве126
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле252
Почему в Турции обижают россиянок295
Полеты через Москву резко подорожают45
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение