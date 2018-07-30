Преступники рассылают по почте CD-диски с вредоносным ПО

В попытке инфицировать компьютеры избранных жертв киберпреступники применяют все возможные методы. К примеру, они даже не гнушаются отправлять вредоносное ПО по обычной, не электронной почте.

Как сообщает журналист Брайан Кребс , несколько федеральных и местных правительственных организаций в США получили по обычной почте письма, содержащие CD-диски с вредоносным ПО. На конверте стоят почтовые штемпели Китая , а само письмо напечатано с ошибками. По тексту также встречаются случайные китайские иероглифы.

Как показал анализ дисков, они содержат документы Microsoft Word на мандаринском диалекте (одном из диалектов китайского языка), и в некоторые из них встроены вредоносные скрипты на Visual Basic.

Подозрительную корреспонденцию получили государственные архивы, исторические общества и Бюро по делам образования и культуры. Все письма были адресованы непосредственно получившим их организациям, что указывает на намерение злоумышленников атаковать именно их. Очевидно, атакующие понадеялись на любопытство жертв, которые захотят узнать содержимое дисков, вставят их в дисковод и тем самым заразят свои компьютеры вредоносным ПО. Удалось ли злоумышленникам добиться желаемого, неизвестно.