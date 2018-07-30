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Путин подписал закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний
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Путин подписал закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документе, вводится обязательное аудиопротоколирование заседаний в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций. Кроме того, соответствующими поправками предусматривается возможность подачи замечаний в случае, если аудиозапись является неточной или неполной, — они будут рассматриваться в течение двух дней после подачи.
Также документом устанавливается право помощника судьи оказывать помощь в подготовке проектов судебных актов, а также вести протокол заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода заседания суда и совершать другие действия, предусмотренные соответствующим процессуальным кодексом.
Еще одним нововведением является автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении арбитражных, гражданских, административных и уголовных дел. Исключение будут составлять только те случаи, когда использовать в суде автоматизированную информационную систему невозможно.
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